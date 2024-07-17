LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Ла Лиги сезона 2024/25

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Новый чемпионат Испании по футболу стартует 15 августа, последний тур намечен на 25 мая 2025 года.

В первом туре чемпион мадридский «Реал» сразится в гостях с «Мальоркой». Не менее интересный матч будет на «Месталье», где «Валенсия» примет «Барселону».

В восьмом туре (29 сентября) состоится мадридское дерби между «Атлетико» и «Реалом». «Матрасники» сыграют у себя дома.

27 октября пройдет захватывающее противостояние между «Реалом» и «Барселоной». Встреча состоится 27 октября на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

В заключительном 38-м туре «Реал» примет «Реал Сосьедад», «Барселона» встретится в гостях с «Атлетиком», а «Атлетико» сразится с «Жироной».

Полный календарь Ла Лиги доступен тут.