ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри КейнПять причин, почему работа главным тренером сборной Англии — настоящее испытание
  • 16:32
    • LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Ла Лиги сезона 2024/25
  • 15:00
    • Защитник «Сочи» может перейти в «Севилью»
  • 14:47
    • «Марсель» согласовал с «МЮ» трансфер Гринвуда
  • 14:22
    • Экс-тренер «ПСЖ» и «Челси» может возглавить сборную США
  • 14:02
    • Алип продлит контракт с «Зенитом»
    Все новости спорта

    LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Ла Лиги сезона 2024/25

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Атлетик Атлетико Барселона Бетис Валенсия Жирона Райо Вальекано Реал Мадрид Реал Сосьедад Севилья Хетафе
    В разделе календарей LiveSport.Ru появился полный календарь испанской Ла Лиги сезона 2024/25 годов.

    Карло Анчелотти
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карло Анчелотти

    Новый чемпионат Испании по футболу стартует 15 августа, последний тур намечен на 25 мая 2025 года.

    В первом туре чемпион мадридский «Реал» сразится в гостях с «Мальоркой». Не менее интересный матч будет на «Месталье», где «Валенсия» примет «Барселону».

    В восьмом туре (29 сентября) состоится мадридское дерби между «Атлетико» и «Реалом». «Матрасники» сыграют у себя дома.

    27 октября пройдет захватывающее противостояние между «Реалом» и «Барселоной». Встреча состоится 27 октября на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

    В заключительном 38-м туре «Реал» примет «Реал Сосьедад», «Барселона» встретится в гостях с «Атлетиком», а «Атлетико» сразится с «Жироной».

    Полный календарь Ла Лиги доступен тут.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Петрокуб» сможет продлить прописку в Лиге чемпионов?
  • «Петрокуб» — «Ордабасы». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Лудогорец» подтвердит статус фаворита?
  • «Динамо» Батуми — «Лудогорец». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • «Горняки» быстро загонят «орлов»
  • «Бешикташ» — «Шахтер» Донецк. Прогноз и ставки
  • 2.62
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.47
  • Экспресс дня 17 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Петрокуб — Ордабасы
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Динамо Батуми — Лудогорец
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Бешикташ — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ларн — РФШ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.74
  • Прогноз на матч Серро Портеньо — Атлетико Паранаэнсе
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч ЛДУ Кито — Олвейс Реди
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Новоризонтино — Шапекоэнсе
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Палестино — Куяба
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры