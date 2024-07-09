Симон прокомментировал возможный переход Уильямса в топ-клуб

Вратарь «Атлетика»высказался по поводу одноклубника

До этого стало известно, что Уильямса хотят подписать топ-команды.

«Пока что он игрок "Атлетика". Мне очень нравится, когда я вижу его в футболке "Атлетика", в футболке национальной команды, когда я делю с ним раздевалку. У него контракт до 2027 года, он очень счастлив дома, и я вижу его с очень ясными мыслями о своём будущем.

Интерес топ-клубов? Это нормально — слышать все эти слухи, что он может перейти в "Барселону", "Челси", "Арсенал"… потому что он игрок, который может играть в большинстве команд мира прямо сейчас из-за той игры, что он показывает. Пресса летом, когда нет футбола, посвящает себя разговорам о рынке, и это нормально, что такие вещи происходят», — приводит слова Симона AS.

Сейчас сборная Испании играет на Евро-2024. В 1/2 финала команда сразится с Францией.