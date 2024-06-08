Дешам: Мбаппе полностью берет роль лидера, как на поле, так и в раздевалке

Главный тренер сборной Франциивысказался о форварде команды

«Для каждого игрока важно знать, что он будет находиться в наилучших для него условиях. Мы рассчитываем, что Мбаппе будет самым решительным из всех.

Он полностью берет роль лидера, как на поле, так и в раздевалке. Мы тратим достаточно много времени на то, чтобы внутри команды обсуждать различные ситуации, обмениваться мнениями, советами. И Мбаппе это полностью устраивает. Он не находится в одиночестве, рядом с ним есть Антуан Гризманн. У него больше опыта. Всё складывается хорошо», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.