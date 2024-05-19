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    Агент Конате: Думаю, матч с «Зенитом» будет для Мохамеда последним на домашнем стадионе «Ахмата»

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    Агент игроков «Ахмата» Мохамеда Конате и Нене Гбамбле Дмитрий Селюк высказался о будущем игроков.

    Мохамед Конате
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    Мохамед Конате

    «Мы все время в контакте с руководством "Ахмата", а на следующей неделе я смогу сказать большее по будущему ребят. Пока ни с кем не связывался, а с грозненским клубом есть договоренность, что моменты будущего игроков не будем обсуждать до конца этого сезона. Если "Ахмат" решит что-либо сказать, то пусть говорят.

    У Конате заканчивается контракт, и думаю, что сегодняшний матч с "Зенитом" будет для него заключительной игрой на стадионе "Ахмата". У Клоппа последняя игра в Ливерпуле, у Джикии на стадионе "Спартака" в Москве, а у Мохамеда — в Грозном. Сегодня день прощальных матчей.

    Что касается будущего Гбамбле, то скажу об этом тоже позже. Не хочу заранее предвещать, когда, чего и как. Пока выходные дни, решаются некоторые моменты. К середине недели все сразу все поймут», — приводит слова Селюка Sport24.

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