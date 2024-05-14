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    Семь игроков из РПЛ попали в расширенный состав сборной Белоруссии на матч с Россией

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    Тренерский штаб сборной Белоруссии назвал расширенный состав на предстоящие товарищеские матчи с Россией и Израилем.

    Виталий Лисакович
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    Виталий Лисакович

    Вратари: Павел Павлюченко («Пахтакор», Узбекистан), Сергей Игнатович («Шахтёр», Солигорск), Федор Лапоухов («Динамо-Минск»), Евгений Абрамович («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Михаил Козакевич («Динамо-Брест»);

    защитники: Денис Поляков («Хапоэль», Хайфа, Израиль), Сергей Политевич («Динамо-Минск»), Кирилл Печенин («Крылья Советов», Россия), Роман Юзепчук, Захар Волков (оба — «Химки», Россия), Владислав Малькевич («Урал», Россия), Сергей Карпович, Егор Пархоменко (оба — «Неман», Гродно), Павел Забелин («Сокол», Саратов, Россия), Денис Левицкий, Алексей Залеский (оба — «Торпедо-БелАЗ», Жодино), Павел Чикида («Славия-Мозырь»), Максим Касараб («Динамо-Брест»), Илья Москаленчик («Тюмень», Россия);

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    • полузащитники: Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Владислав Климович («Диошдьер», Венгрия), Евгений Яблонский («Астерас», Греция), Иван Бахар («Арсенал», Тула, Россия), Никита Корзун («Елимай», Казахстан), Юрий Ковалёв, Кирилл Капленко (оба — «Балтика», Россия), Валерий Громыко («Кайсар», Кызылорда, Казахстан), Валерий Бочеров, Артём Концевой (оба — «Урал», Россия), Максим Киреев («Льерс», Бельгия), Евгений Берёскаывызкин («Кызыл-Жар», Петропавловск, Казахстан), Кирилл Кириленко («Славия-Мозырь»), Ярослав Орешкевич («Динамо-Брест»);

    нападающие: Михаил Гордейчук («Динамо-Брест»), Виталий Лисакович («Балтика», Россия), Дмитрий Антилевский («Хапоэль» Хайфа, Израиль), Евгений Шикавка («Корона», Кельце, Польша), Герман Барковский («Динамо-Брест»), Максим Скавыш («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Владислав Морозов («Арока», Португалия).

    Матч Белоруссия — Россия пройдет 7 июня в Минске, начало — в 20:00 мск.

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