Мор: «ПСЖ» в Дортмунде покажет свою лучшую игру

Бывший футболист «Спартака»считает, что французский «ПСЖ» продемонстрирует свою лучшую игру в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

Первый матч команды проведут 1 мая в Дортмунде (Германия).

«Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике проделал большую работу. Была команда звезд, которые играли где‑то отдельно, но сейчас такая проблема не стоит. Сейчас команда играет здорово. "ПСЖ" покажет свою лучшую игру. Тем более что в чемпионате Франции команда решила все проблемы.

В последнее время "ПСЖ" меньше трех голов вообще не забивает. Три или четыре гола для "ПСЖ" — это норма», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».