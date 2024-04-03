Клопп сообщил, когда Трент и Жота возобновят тренировки с командой

Юрген Клопп Фото: globallookpress.com
«Кертис Джонс готов сыграть в ближайшем матче.
Диогу Жота и Трент Александер-Арнольд, скорее всего, на следующей неделе начнут тренироваться с командой.
Алиссон пока не готов к этому. Хотя он тоже неплохо выглядит и рассчитывает в ближайшее время вернуться в общую группу», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо.
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед»
Матч «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед» пройдет 4 апреля, начало — в 21:30 мск.
«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ после 29-ти туров.