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    Клопп сообщил, когда Трент и Жота возобновят тренировки с командой

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о кадровой ситуации перед матчем с «Шеффилд Юнайтед» в английской Премьер-лиге.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Кертис Джонс готов сыграть в ближайшем матче.

    Диогу Жота и Трент Александер-Арнольд, скорее всего, на следующей неделе начнут тренироваться с командой.

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    • Алиссон пока не готов к этому. Хотя он тоже неплохо выглядит и рассчитывает в ближайшее время вернуться в общую группу», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед»

    Матч «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед» пройдет 4 апреля, начало — в 21:30 мск.

    «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ после 29-ти туров.

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