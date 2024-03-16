ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Григорян«Сперцян не проиграл бы конкуренцию Педри». Александр Григорян — о сюрпризах Лиги чемпионов, испанских аферистах и немужском футболе в Первой лиге
  • 14:17
    • Степанова выиграла чемпионат России в коньковом спринте
  • 13:24
    • Стал известен состав сборной Италии на товарищеские матчи
  • 11:48
    • «Ман Сити» готов купить Бруну Гимарайнса за 115 млн евро
    Все новости спорта

    Стало известно, почему Левандовский отказался переходить в «Реал» в 2018-м году

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Бавария Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона Реал Мадрид Трансферы
    Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский был близок к переходу в «Реал» в 2018-м году, но решил отказать «сливочным». На тот момент футболист выступал за мюнхенскую «Баварию».

    Роберт Левандовский
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберт Левандовский

    Как сообщает Sport.es, польского форварда не устроил тот факт, что «Реал» намерен его подписать перед закрытием зимнего трансферного окна. Левандовский считал, что он не успеет адаптироваться к новой команда за короткие сроки.

    Интересно, что форвард также думал о том, что не сможет быстро оборудовать дом в Мадриде. Левандовскому необходим высокотехнологичный тренажёрный зал, который позволяет поляку поддерживать физическую форму вне занятий с основной командой.

  • ЛЧ. Матч-реванш «Реала» и «Ман Сити», очередная схватка ПСЖ и «Барсы», шанс для «Арсенала»
  • Оцениваем результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2023/24
  • Вчера

    • В нынешнем сезоне Левандовский провел 35 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 7 голевых передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ман Сити» отыграется на «Ньюкасле» после провала на «Энфилде»?
  • «Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Бавария» не заметит «Дарштадт»
  • «Бавария» — «Дармштадт». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Серия в Омске начнется с осторожной игры?
  • «Авангард» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.93
  • Экспресс дня 16 марта
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Бавария — Дармштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Осасуна — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.97
  • Прогноз на матч Пол — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хетафе — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Фулхэм — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Синнер — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 23:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры