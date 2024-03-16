Стало известно, почему Левандовский отказался переходить в «Реал» в 2018-м году

Роберт Левандовский Фото: globallookpress.com
Как сообщает Sport.es, польского форварда не устроил тот факт, что «Реал» намерен его подписать перед закрытием зимнего трансферного окна. Левандовский считал, что он не успеет адаптироваться к новой команда за короткие сроки.
Интересно, что форвард также думал о том, что не сможет быстро оборудовать дом в Мадриде. Левандовскому необходим высокотехнологичный тренажёрный зал, который позволяет поляку поддерживать физическую форму вне занятий с основной командой.
В нынешнем сезоне Левандовский провел 35 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 7 голевых передач.