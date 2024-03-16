Стало известно, почему Левандовский отказался переходить в «Реал» в 2018-м году

Нападающийбыл близок к переходу вв 2018-м году, но решил отказать «сливочным». На тот момент футболист выступал за мюнхенскую

Как сообщает Sport.es, польского форварда не устроил тот факт, что «Реал» намерен его подписать перед закрытием зимнего трансферного окна. Левандовский считал, что он не успеет адаптироваться к новой команда за короткие сроки.

Интересно, что форвард также думал о том, что не сможет быстро оборудовать дом в Мадриде. Левандовскому необходим высокотехнологичный тренажёрный зал, который позволяет поляку поддерживать физическую форму вне занятий с основной командой.

В нынешнем сезоне Левандовский провел 35 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 7 голевых передач.