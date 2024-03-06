«Бавария» объявила о продлении контракта с Телем

продлила трудовое соглашение с молодым нападающим команды

Предыдущее соглашение было рассчитано до лета 2027 года, а новое рассчитано до лета 2029 года, информирует пресс-служба мюнхенцев.

«Продление контракта очень много значит для меня. Я многому научился в "Баварии" — на поле и за его пределами. Мюнхен стал домом для меня и моей семьи», — прокомментировал продление контракта сам 18-летний Тель.

В нынешнем сезоне форвард провёл за мюнхенцев 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами.

Transfermarkt оценивает стоимость Теля в 50 миллионов евро.

«Бавария» купила Теля у французского «Ренна» летом 2022 года за 20 миллионов евро.