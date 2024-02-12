Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос продолжит карьеру в «Гремио»

Бразильскийдоговорился со переходе полузащитника «сине-бело-голубых»на правах аренды.

«Ду Кейрос продолжит сезон в Бразилии. Футбольные клубы "Зенит" и "Гремио" достигли соглашения о переходе центрального полузащитника в команду из Порту-Алегри на правах аренды с правом выкупа до конца 2024 года.

Футбольный клуб "Зенит" желает Ду Кейросу успешного продолжения сезона!», — сообщает пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Ду Кейрос провел 11 матчей за «Зенит» во всех турнирах, не отметился результативными действиями и заработал одну желтую карточку.

После 18-и туров «Зенит» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 36-ю очками в активе.