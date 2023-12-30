«Кристал Пэлас» — «Брентфорд»: счет матча 3:1, обзор голов

обыграл(3:1) в матче 20-го тура английской Премьер-лиги.

Первый гол забили гости уже на 2-й минуте встречи. Отличился нападающий команды Кин Льюис-Поттер.

На 14-й минуте «Кристал Пэлас» сумел сравнять счет. Гол забил полузащитник команды Майкл Олисе.

На 39-й минуте хозяева и вовсе вышли вперед благодаря голу Эберечи Эзе.

Последний мяч в этом матче забил «Кристал Пэлас» на 58-й минуте. Дубль оформил полузащитник Майкл Олисе.

Футбол. Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас — Брентфорд 3:1 Голы: 0:1 Кин Льюис-Поттер (2'), 1:1 Майкл Олисе (14'), 2:1 Эберечи Эзе (39'), 3:1 Майкл Олисе (58') Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Натаниэл Клайн, Йоаким Андерсен, Тайрик Митчелл, Крис Ричардс, Хефферсон Лерма, Эберечи Эзе (Уилл Хьюз, 86'), Майкл Олисе, Жан-Филипп Матета (Matheus França, 86'), Джордан Айю (Джеффри Шлупп, 90'), Marc Guéhi Брентфорд: Марк Флеккен, Мадс Роэрслев (Фрэнк Аниика, 63'), Нэйтан Коллинз, Этан Пиннок, Витали Янельт (Yehor Yarmoliuk, 80'), Матиас Йенсен (Ниль Мопе, 64'), Йоан Висса, Кин Льюис-Поттер (Michael Olakigbe, 80'), Саман Годдос, Christian Nørgaard (Миккель Дамсгор, 67'), Mathias Jørgensen Предупреждение: Саман Годдос (45 + 2')

После этого матча «Кристал Пэлас» занимает 13-е место в таблице АПЛ с 21-м баллом в активе. «Брентфорд» — на 15-й позиции (19 очков).