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    «ПСЖ» одержал уверенную победу над «Мецем»

    «ПСЖ» — «Мец»: счет матча 3:1 (0:0), обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Метц
    В матче 17-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» обыграл «Мец» со счетом 3:1 и стал победителем первого круга чемпионата.

    Киллиан Мбаппе
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    Киллиан Мбаппе

    В первом тайме не было забитых мячей.

    «ПСЖ» смог размочить счет лишь на 49-й минуте, когда Витинья замкнул передачу Ли Кан Ина.

    Спустя 11 минут Килииан Мбаппе сделал счет 2:0, а ассистировал ему Витинья.

    «Метц» сократил преимущество в счете на 72-й минуте после точного удара Матье Удола.

    Точку в матче поставил на 83-й минуте Киллиан Мбаппе.

    Футбол. Франция. Лига 1
    ПСЖ — Метц 3:1
    Голы: 1:0 Витор Феррейра (49'), 2:0 Kylian Mbappé (60'), 2:1 Матьё Юдоль (72'), 3:1 Kylian Mbappé (83') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Маркос Маркиньос, Милан Шкриньяр (Лукас Эрнандес, 65'), Перейра Данилу, Уоррен Заир-Эмери, Мануэль Угарте (Ethan Mbappe, 90'), Витор Феррейра, Брэдли Баркола (Карлос Солер, 90'), Рандаль Коло Муани (Марко Асенсио, 68'), Ли Кан Ин (Гонсалу Рамуш, 90'), Kylian Mbappé Метц: Александр Укиджа, Матьё Юдоль, Кристоф Эрей, Исмаэль Траоре, Чейх Сабали (Ibou Sane, 71'), Денли Жан Жак (Абли Джаллоу, 90'), Хабиб Майга (Ламин Камара, 62'), Йоэль Асоро (Симон Элизор, 71'), Kevin Van Den Kerkhof, Kevin N`Doram, Joseph N'Duquidi Предупреждение: Кристоф Эрей (33')

    У «ПСЖ» стало 40 очков, он идет на первом месте.

    Календарь и таблица Лиги 1

    «Мец» (16) — 15-й.

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