ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак ДжоковичНеудержимый Джокович, провал Алькараса и странные организаторы парижского «Мастерса»
    Все новости спорта

    Гримальдо об успехах «Байера»: Трудно поддерживать этот уровень, идем от игры к игре

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Байер
    Защитник «Байера» Алехандро Гримальдо высказался об удачном старте команды в нынешнем сезоне Бундеслиги.

    Алехандро Гримальдо и Хаби Алонсо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алехандро Гримальдо и Хаби Алонсо

    «Отличное начало сезона? Да, я очень рад. Когда летом меняешь клуб и отправляешься в другую страну, как я, ты не знаешь, как будешь адаптироваться, но старт был очень хорошим.

    Я доволен клубом, тренером, своей нынешней формой. Я чувствую себя очень хорошо. Трудно поддерживать этот уровень, мы это знаем, но идём игра за игрой. У нас отличная команда и отличный тренер.

    Думаю, мы можем бороться за то, чтобы остаться там и заставить "Баварию", "Лейпциг" и "Дортмунд" ("Боруссию") чувствовать себя некомфортно.

    Что думаю о Бундеслиге? Мне нравится уровень Германии. Любая команда усложняет задачу. Мне нравятся стадионы, болельщики. Футболом живут много.

    В каждом матче присутствует большое напряжение, и это нравится игроку. Я очень доволен принятым решением», — приводит слова Гримальдо AS.

  • Что смотреть в ноябре: Римское дерби, «Ман Сити» — «Ливерпуль», ключевые матчи отбора ЛЧ и Евро-2024
  • Лучшие матчи топовых европейских турниров, которые пройдут в ноябре
  • Вчера

    • После 10-и туров Бундеслиги «Байер» занимает 1-е место в таблице с 28-ю очками в активе. В следующем матче команда сыграет с «Карабахом» 9-го ноября в рамках группового этапа Лиги Европы.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Тоттенхэм» и «Челси» забьют друг другу
  • «Тоттенхэм» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 3.85
    •
  • «Динамо» не оставит шансов южанам?
  • «Сочи» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Смогут ли «Оренбург» и «Ростов» выявить сильнейшего?
  • «Оренбург» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.91
  • Экспресс дня 6 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Оренбург — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Урал — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Милан — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Атлетико — Селтик
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры