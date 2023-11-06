Гримальдо об успехах «Байера»: Трудно поддерживать этот уровень, идем от игры к игре

Защитниквысказался об удачном старте команды в нынешнем сезоне Бундеслиги.

«Отличное начало сезона? Да, я очень рад. Когда летом меняешь клуб и отправляешься в другую страну, как я, ты не знаешь, как будешь адаптироваться, но старт был очень хорошим.

Я доволен клубом, тренером, своей нынешней формой. Я чувствую себя очень хорошо. Трудно поддерживать этот уровень, мы это знаем, но идём игра за игрой. У нас отличная команда и отличный тренер.

Думаю, мы можем бороться за то, чтобы остаться там и заставить "Баварию", "Лейпциг" и "Дортмунд" ("Боруссию") чувствовать себя некомфортно.

Что думаю о Бундеслиге? Мне нравится уровень Германии. Любая команда усложняет задачу. Мне нравятся стадионы, болельщики. Футболом живут много.

В каждом матче присутствует большое напряжение, и это нравится игроку. Я очень доволен принятым решением», — приводит слова Гримальдо AS.

После 10-и туров Бундеслиги «Байер» занимает 1-е место в таблице с 28-ю очками в активе. В следующем матче команда сыграет с «Карабахом» 9-го ноября в рамках группового этапа Лиги Европы.