Гвардиола: «Ман Сити» провел великолепный матч во всех аспектах

Главный тренер «Манчестер Сити»поделился комментарием после победы над «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов (3:1).

«Ощущения очень хорошие. Мы сыграли великолепный матч во всех аспектах. Да, мы пропустили два или три прохода к нашим воротам во втором тайме, но это нормально. Через пять минут мы взяли игру под контроль с большим количеством передач. Если ваша команда способна так сделать, то её ждёт очень хорошая игра. Все были идеальны.

Мы играли в Лейпциге после двух поражений. Но я не буду судить свою команду по результатам. Два предыдущих матча были не лучшими, но непросто играть с соперниками, которые вдесятером обороняются в штрафной.

Нам не хватало остроты, такое случается. Несмотря на это, если вы думаете, что я стану сомневаться в своих футболистах, то вы ошибаетесь. Я безоговорочно полагаюсь на этих ребят. Они оправдывают это доверие», — приводит официальный сайт УЕФА слова Гвардиолы.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

После двух туров «Манчестер Сити» возглавляет таблицу группы G с 6 очками. У «Лейпцига» три и он идет на втором месте.