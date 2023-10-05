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    Гвардиола: «Ман Сити» провел великолепный матч во всех аспектах

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился комментарием после победы над «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов (3:1).

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    «Ощущения очень хорошие. Мы сыграли великолепный матч во всех аспектах. Да, мы пропустили два или три прохода к нашим воротам во втором тайме, но это нормально. Через пять минут мы взяли игру под контроль с большим количеством передач. Если ваша команда способна так сделать, то её ждёт очень хорошая игра. Все были идеальны.

    Мы играли в Лейпциге после двух поражений. Но я не буду судить свою команду по результатам. Два предыдущих матча были не лучшими, но непросто играть с соперниками, которые вдесятером обороняются в штрафной.

    Нам не хватало остроты, такое случается. Несмотря на это, если вы думаете, что я стану сомневаться в своих футболистах, то вы ошибаетесь. Я безоговорочно полагаюсь на этих ребят. Они оправдывают это доверие», — приводит официальный сайт УЕФА слова Гвардиолы.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    После двух туров «Манчестер Сити» возглавляет таблицу группы G с 6 очками. У «Лейпцига» три и он идет на втором месте.

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