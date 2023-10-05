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    Стал известен состав сборной Франции на октябрьские матчи

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    Тренерский штаб сборной Франции определился с составом игроков, вызванных на матч квалификации Евро-2024 против Нидерландов и товарищескую игру с Шотландией.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    Вратари: Альфонс Ареоля («Вест Хэм»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»);

    Защитники: Жонатан Клосс («Марсель»), Люка Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Бенжамен Павар («Интер»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария»);

    Полузащитники: Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени (оба — «Реал»), Юссуф Фофана («Монако»), Бубакар Камара («Астон Вилла»), Адриен Рабьо («Ювентус»);

    Нападающие: Кингсли Коман («Бавария»), Рандаль Коло-Муани, Усман Дембеле, Килиан Мбаппе (все — «ПСЖ»).Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Маркус Тюрам («Интер»).

    13 октября сборная Франции проведет поединок против Нидерландов в квалификации Евро-2024. 17 октября команда сыграет спарринг со сборной Шотландии.

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