Тухель: Если ничего не случится, Кейн выйдет в старте на матч с «Вердером»

Главный тренеррассказал о готовности форварда-новичка команды

«Если сегодня ничего не случится, Кейн выйдет в старте на матч с "Вердером". Его присутствие оказывает положительное эмоциональное влияние на всех товарищей по команде. Он выкладывается на 100 процентов на каждой тренировочной сессии. Мне нравится его подход к делу. Это вдохновляет.

Мы уже провели с ним несколько занятий по завершению атак, во время которых Гарри продемонстрировал свое мастерство — это было впечатляюще», — цитирует Тухеля официальный сайт «Баварии».

Матч «Вердер» — «Бавария» состоится в пятницу, 18 августа.