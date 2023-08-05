Салтыков: Не хочу сравнивать себя с Пиняевым

Хавбек «Крыльев Советов»отметил, что не хочет сравнивать себя с экс-игроком самарского клуба, который сейчас выступает за «Локомотив».

В субботу 18‑летний Салтыков оформил дубль в матче 3‑го тура РПЛ с «Ростовом» (5:1) и стал лучшим игроком встречи.

«Мы были с Пиняевым в одной академии. Не скажу, что мы общаемся. Могли ответить друг другу на истории, но это редко.

Не хочется быть похожим на кого‑то. Он Пиняев, а я Салтыков. У него свой путь, а у меня свой. Я про интерес и переход в "Локомотив" зимой ничего не слышал. Моим будущим занимается мой агент. Смысл мне в это лезть? Я игрок "Крыльев" и хочу помочь команде», — цитирует Салтыкова «Матч ТВ».