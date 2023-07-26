«Арис» Л — БАТЭ: счет матча 6:2, обзор голов

На 17-й минуте в ворота белорусского клуба был назначен пенальти — Жимо у угла штрафной площади попал по ногам Шави. Янник Гомис с одиннадцатиметровой отметки сильно пробил в левый угол. Кудравец угадал направление удара, но мяч достать не сумел.
На 32-й минуте Кажу слева в касание прострелил в центр штрафной площади БАТЭ на Лео Бенгтссона, которому белорусские защитники не помещали с двенадцати метров пробить в левый угол.
Счет стал крупным на 40-й минуте. Кажу слева сделал заброс к воротам на Гомиса. Янник ушёл к линии поля и прострелил вдоль линии в центр. Мяч рикошетом от защитника гостей Сиди Бане залетел в сетку ворот.
БАТЭ отыграл один мяч на 48-й минуте. Стремительную контратаку провели гости, Кудравец выбил мяч сильно на ход Концевому. Артём слева вошёл в штрафную площадь и пробил в дальний угол мимо Ванаилсона.
На 60-й минуте Кажу слева со штрафного навесил к ближней штанге ворот БАТЭ, где Гомис головой переправил мяч в угол ворот, оформив дубль.
Спустя шесть минут Громыко от углового флага навесил на Хадаркевича, который головой точно пробил в ближний угол ворот «Ариса».
На 83-й минуте Джейден Моннор справа получил пас от Стемпиньски, вошёл в штрафную площадьборисовчан и с двенадцати метров хлёстко пробил под перекладину.
В компенсированное время в ворота БАТЭ был назначен второй пенальти — Бочеров в штрафной площади зацепил ногу Яго. Окончательный счет установил Мариуш Стемпиньски.
Ответный матч пройдет 1 августа в Беларуси.