«Арис» Л — БАТЭ: счет матча 6:2, обзор голов

Кипрскийодержал домашнюю победу над борисовским(6:2) в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

На 17-й минуте в ворота белорусского клуба был назначен пенальти — Жимо у угла штрафной площади попал по ногам Шави. Янник Гомис с одиннадцатиметровой отметки сильно пробил в левый угол. Кудравец угадал направление удара, но мяч достать не сумел.

На 32-й минуте Кажу слева в касание прострелил в центр штрафной площади БАТЭ на Лео Бенгтссона, которому белорусские защитники не помещали с двенадцати метров пробить в левый угол.

Счет стал крупным на 40-й минуте. Кажу слева сделал заброс к воротам на Гомиса. Янник ушёл к линии поля и прострелил вдоль линии в центр. Мяч рикошетом от защитника гостей Сиди Бане залетел в сетку ворот.

БАТЭ отыграл один мяч на 48-й минуте. Стремительную контратаку провели гости, Кудравец выбил мяч сильно на ход Концевому. Артём слева вошёл в штрафную площадь и пробил в дальний угол мимо Ванаилсона.

На 60-й минуте Кажу слева со штрафного навесил к ближней штанге ворот БАТЭ, где Гомис головой переправил мяч в угол ворот, оформив дубль.

Спустя шесть минут Громыко от углового флага навесил на Хадаркевича, который головой точно пробил в ближний угол ворот «Ариса».

На 83-й минуте Джейден Моннор справа получил пас от Стемпиньски, вошёл в штрафную площадьборисовчан и с двенадцати метров хлёстко пробил под перекладину.

В компенсированное время в ворота БАТЭ был назначен второй пенальти — Бочеров в штрафной площади зацепил ногу Яго. Окончательный счет установил Мариуш Стемпиньски.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Арис Лимасол — БАТЭ 6:2 Голы: 1:0 Yannick Gomis (пенальти) (17'), 2:0 Leo Bengtsson (32'), 3:0 Sidi Bane (автогол) (40'), 3:1 Artem Kontsevoy (48'), 4:1 Yannick Gomis (60'), 4:2 Ruslan Khadarkevich (66'), 5:2 Jaden Sean Montnor (83'), 6:2 Мариуш Стемпиньски (90 + 1') Арис Лимасол: Vanailson, Стив Яго, Франц Брорссон, Alex Yowan Kevin Moucketou Moussounda, Caju, Кароль Струски, Велько Николич (Julius Szoke, 46'), Mihlali Samson Mabhuti Mayambela (Mamadou Sane, 87'), Yannick Gomis (Матия Шполярич, 80'), Leo Bengtsson (Мариуш Стемпиньски, 46'), Warren Shavy (Jaden Sean Montnor, 80') БАТЭ: Artem Kontsevoy, Dmitri Antilevski (Дмитрий Подстрелов, 71'), Владислав Малькевич (Денис Лаптев, 62'), Denis Grechikho (Sead Islamovic, 85'), Валерий Бочеров, Валерий Громыко, Sherif Jimoh, Sidi Bane (Сергей Волков, 85'), Ruslan Khadarkevich (Aleksandr Martynov, 70'), Danila Nechaev, Андрей Кудравец Предупреждения: Denis Grechikho (72'), Sead Islamovic (89')

Ответный матч пройдет 1 августа в Беларуси.