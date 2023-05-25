Симеоне прокомментировал ничью с «Эспаньолом»

Диего Симеоне Фото: globallookpress.com
«Это была отличная игра для нейтральных болельщиков. Игра, которую можно с наслаждением смотреть дома. "Эспаньол" не сдавался. Мы знали, что он будет так играть.
Мы вели 3:0, а при 3:1 у нас было два момента, чтобы поставить точку, и после такого амбиции "Эспаньола" позволили ему добыть ничью, которая кажется мне справедливой», — цитирует Симеоне AS.
Календарь и таблица испанской Примеры
«Атлетико» с 73 баллами находится на третьей строчке в таблице Примеры. У «Эспаньола» 35 пунктов и 19 позиция.