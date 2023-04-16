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    Спаллетти прокомментировал нулевую ничью с «Вероной»

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    Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти заявил, что команда сделала недостаточно для победы в матче с «Вероной» (0:0).

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    «"Верона" сидела глубоко, поэтому мы должны были делать паутину из передач, чтобы пройти [их оборону]. Мы не сделали достаточно, чтобы создать бреши и использовать их, когда они появлялись.

    Владеть мячом нужно сбалансированно — не быстро и не медленно. Когда находишь пространство, тогда и нужно ускоряться. Но передачи должны быть простыми. Не надо касаться мяча четыре раза, не стоит делать это слишком быстро.

    Скорость нужна в конце, для завершения, но при построении игры от обороны не нужно торопиться. Вы должны понимать, где есть пространство», — сказал тренер «Наполи».

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