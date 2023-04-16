Спаллетти прокомментировал нулевую ничью с «Вероной»

Главный тренер «Наполи»заявил, что команда сделала недостаточно для победы в матче с «Вероной» (0:0).

«"Верона" сидела глубоко, поэтому мы должны были делать паутину из передач, чтобы пройти [их оборону]. Мы не сделали достаточно, чтобы создать бреши и использовать их, когда они появлялись.

Владеть мячом нужно сбалансированно — не быстро и не медленно. Когда находишь пространство, тогда и нужно ускоряться. Но передачи должны быть простыми. Не надо касаться мяча четыре раза, не стоит делать это слишком быстро.

Скорость нужна в конце, для завершения, но при построении игры от обороны не нужно торопиться. Вы должны понимать, где есть пространство», — сказал тренер «Наполи».