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    Гол Корреа принес «Атлетико» победу над «Бетисом»

    «Атлетико» — «Бетис»: счет матча 1:0, обзор голов

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    В Мадриде состоялся матч 27-го тура чемпионата Испании, в котором «Атлетико» принимал «Бетис».

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    «Матрасники» одержали минимальную победу, причем забить им удалось в самом конце матча.

    Автором победного гола стал Анхель Корреа, который отметился на 86-й минуте поединка.

    Футбол. Испания. Примера
    Атлетико — Бетис 0:0
    Атлетико: Ян Облак, Стефан Савич, Хосе Хименес, Марио Эрмосо, Науэль Молина (Родриго Де Пауль, 59'), Маркос Льоренте, Коке, Тома Лемар (Анхель Корреа, 60'), Янник Карраско, Альваро Мората (Пабло Барриос Ривас, 68'), Антуан Гризманн Бетис: Борха Иглесиас, Родриго Эрнандес (Хоакин, 62'), Айосе Перес (Хуанми, 69'), Луис Энрике, Вилльям Карвалью, Родригес Гидо, Хуан Миранда, Луис Фелипе, Херман Песселья, Айтор Руйбаль, Руи Силва Предупреждение: Айосе Перес (61')

    «Атлетико» набрал 54 очка и закрепился на 3-й позиции в таблице. «Бетис» несмотря на поражение остался 5-м с 45 очками на счету.

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