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    Орлов о восьми игроках «Спартака» в сборной: Сомнений нет ни в ком

    Футбол Сборная России Футбол России Спартак
    Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о составе сборной России на товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

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    В окончательный состав национальной команды на предстоящий сбор попали сразу восемь футболистов «Спартака».

    «Конечно, ностальгия! Я то еще помню олимпийскую сборную 56-го года. Там костяк состоял из игроков "Спартака". На Кубке Европы 60-го года тоже был "спартаковский" костяк.

    Ребята, которых взял Карпин — достойные. Не вижу ни одной кандидатуры, в которой можно было бы сомневаться.

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    • Карпин определяет состав и ясно, что ему надо работать с перспективой. В ближайшие год-два наша сборная вряд ли будет участвовать в каких-то турнирах. Поэтому сейчас надо привлекать молодых ребят», — приводит слова Орлова Sport24.

    Сборная России 23 марта сыграет в Тегеране с Ираном, а в 26-го встретится в Санкт-Петербурге с Ираком.

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