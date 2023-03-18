Орлов о восьми игроках «Спартака» в сборной: Сомнений нет ни в ком

Известный комментаторподелился мнением о составе сборной России на товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

В окончательный состав национальной команды на предстоящий сбор попали сразу восемь футболистов «Спартака».

«Конечно, ностальгия! Я то еще помню олимпийскую сборную 56-го года. Там костяк состоял из игроков "Спартака". На Кубке Европы 60-го года тоже был "спартаковский" костяк.

Ребята, которых взял Карпин — достойные. Не вижу ни одной кандидатуры, в которой можно было бы сомневаться.

Карпин определяет состав и ясно, что ему надо работать с перспективой. В ближайшие год-два наша сборная вряд ли будет участвовать в каких-то турнирах. Поэтому сейчас надо привлекать молодых ребят», — приводит слова Орлова Sport24.

Сборная России 23 марта сыграет в Тегеране с Ираном, а в 26-го встретится в Санкт-Петербурге с Ираком.