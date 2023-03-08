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    Фабиньо: Фирмино должен остаться в «Ливерпуле» навсегда

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    Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо отреагировал на новость о том, что бразильский форвард Роберто Фирмино покинет мерсисайдскую команду по окончании сезона.

    Фабиньо
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    Фабиньо

    «Фирмино — очень особенный парень. Здорово играть с ним в одной команде. Так что для меня он футболист, который должен остаться в "Ливерпуле" навсегда! И я не хочу слишком много говорить о будущем, давайте наслаждаться последними месяцами, которые у нас есть.

    Я не знаю, может ли ситуация еще измениться. Но давайте будем получать удовольствие, пока этот игрок с нами, потому что он очень особенный парень», — приводит слова Фабиньо Goal.

    Напомним, Фирмино выступал за «Ливерпуль» с 2015 года. Вместе с командой он завоевал семь трофеев — чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

    В текущем сезоне 31-летний футболист провел за «Ливерпуль» 25 матчей, забил девять голов и сделал четыре результативные передачи.

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