Фабиньо: Фирмино должен остаться в «Ливерпуле» навсегда

Полузащитникотреагировал на новость о том, что бразильский форвардпокинет мерсисайдскую команду по окончании сезона.

«Фирмино — очень особенный парень. Здорово играть с ним в одной команде. Так что для меня он футболист, который должен остаться в "Ливерпуле" навсегда! И я не хочу слишком много говорить о будущем, давайте наслаждаться последними месяцами, которые у нас есть.

Я не знаю, может ли ситуация еще измениться. Но давайте будем получать удовольствие, пока этот игрок с нами, потому что он очень особенный парень», — приводит слова Фабиньо Goal.

Напомним, Фирмино выступал за «Ливерпуль» с 2015 года. Вместе с командой он завоевал семь трофеев — чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

В текущем сезоне 31-летний футболист провел за «Ливерпуль» 25 матчей, забил девять голов и сделал четыре результативные передачи.