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    Черчесов: «Байер» — серьезный соперник для «Ференцвароша»

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    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился ожиданиями от встречи с «Байером» в 1/8 финала Лиги Европы.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Изучаем его сами — и видим, что команда в последнее время прибавила. В частности, стал стабильно выходить на поле и забивать хорошо знакомый нам Азмун. Там вообще хватает приличных мастеров — чех Шик, например. Еще в первом тайме встречи с "Гертой" сломался один из лидеров, защитник Фримпонг, успевший до травмы и забить, и отдать, — так его без проблем заменили. В распоряжении тренера есть быстрые исполнители на обоих флангах. В общем, соперник серьезный.

    Лунев? На днях с ним говорил наш тренер вратарей Гинтарас Стауче — узнавал, что с погодой, где лучше остановиться. Андрей восстанавливается после повреждения, в такой ситуации настроение у футболистов обычно не очень», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

    Первый матч 1/8 финала «Байер»«Ференцварош» состоится 9 марта, ответная встреча запланирована на 16 марта.

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