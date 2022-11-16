Клубы РПЛ и Первой лиги могут провести Матч звезд Кубка России в декабре

Клаудиньо Фото: globallookpress.com
Ожидается, что мероприятие, в рамках которого также планируется жеребьевка следующего этапа Кубка, пройдет в начале декабря.
В письме, отправленном клубам от РФС и от титульного спонсора, содержится список игроков от каждой команды и просьба рассмотреть их участие.
Предполагается, что футболисты сыграют в том числе в матче с участием лучших игроков Кубка, который может пройти в новом экспериментальном формате.
На данный момент точный формат мероприятия еще не определен.
Заключительный тур группового этапа Кубка России состоится 26–27 ноября. Эти игры станут заключительными перед зимней паузой.