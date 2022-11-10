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    «Ювентус» в меньшинстве победил «Верону»

    «Верона» — «Ювентус»: счет 0:1, обзор гола

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    В 14-м туре чемпионата Италии «Ювентус» на выезде обыграл «Верону», забив ей один мяч.

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    Автором единственного и победного гола в матче стал форвард «бьянконери» Мойзе Кин.

    Футбол. Италия. Серия А
    Верона — Ювентус 0:1
    Гол: 0:1 Мойзе Кин (60') Верона: Лоренцо Монтипо, Isak Hien, Павел Давидович (Корай Гюнтер, 78'), Федерико Чеккерини, Филиппо Терраччано, Мартин Онгла, Ibrahim Sulemana (Мигел Велозу, 65'), Josh Doig (Дарко Лазович, 65'), Кевин Ласанья, Yayah Kallon (Симоне Верди, 72'), Милан Дюрич (Тома Анри, 78') Ювентус: Мойзе Кин (Анхель Ди Мария, 69'), Аркадиуш Милик, Филип Костич, Адриен Рабьо, Мануэль Локателли (Леандро Паредес, 63'), Николо Фаджоли (Фабио Миретти, 63'), Хуан Куадрадо (Алекс Сандро, 79'), Данило, Леонардо Бонуччи, Бремер, Маттиа Перин Предупреждения: Леонардо Бонуччи (6'), Павел Давидович (55'), Милан Дюрич (57'), Мигел Велозу (77'), Алекс Сандро (81') Удаление: Алекс Сандро (90 + 2')

    «Юве» пока что 3-й в таблице. После пяти побед подряд у него 28 очков. «Верона» последняя с 5 баллами. У нее уже 9 поражений подряд в турнире.

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