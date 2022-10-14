Черчесов прокомментировал победу над «Црвеной Звездой»

Главный тренер «Ференвароша»прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» (2:1) в 4-м туре Лиги Европы.

«По большей части команда выполнила задуманное. Можем быть довольны, поскольку нам удалось реализовать то, о чём договаривались. Выступили как настоящая команда с хорошим соперником.

Нам удалось взять реванш за поражение в Белграде. Да, пропустили гол, хотя знали, что сербы быстро контратакуют. Не бывает матчей без ошибок. Их нужно анализировать, а самое главное — как на них реагирует команда.

В чём секрет "Ференцвароша"? В том, что все придерживаются выбранной тактики. Только в этом случае можно добиться результата. Кроме того, что нужно играть в футбол, нужно ещё и бороться.

И, конечно, для нас очень важны наши замечательные болельщики. Они были фантастическими, и я счастлив, что мы смогли их порадовать», — приводит слова Черчесова Origo.

Календарь и таблица Лиги Европы

Венгерская команда набрала 9 очков и лидирует в своей группе.