Мостовой жестко высказался о возможной выдаче российских паспортов Малкому и Клаудиньо

Бывший футболист «Спартака» и «Сельты»прокомментировал новость о том, что бразильские полузащитники «Зенита»могут получить российское гражданство.

«Ужасно. Я отношусь к этому отрицательно. У нас уже были прецеденты, когда давали одному, другому паспорта.

Помните Ари? Насмешили народ. Да, он молодец — хороший человек и нападающий. Но ребят, у нас 150 миллионов в стране! Давайте тогда всем дадим паспорта, а наших ребят увезем куда-нибудь.

Говорят, что везде такая практика есть? Да, только у нас 150 миллионов в стране, а не пять миллионов, как в Хорватии.

Малкому и Клаудиньо дать паспорта… Давайте тогда Венделу, Дугласу и остальным дадим! За деньги же можно все сделать! Зачем это? Вообще не должен подниматься такой вопрос», — приводит слова Мостового «Чемпионат».