Круговой о вызове в сборную: Думал, что шансов мало

Защитник «Зенита»высказался о вызове в сборную России на сентябрьский сбор.

«Насколько неожиданным был вызов? Были мысли, что вызовут после того, как Дивеев сломался. Но думал, что шансов мало. Очень рад, что выбор пал именно на меня. Буду доказывать своей работой, что достоин быть в сборной России. Дивею скорейшего выздоровления.

Узнал о вызове от администратора сборной. Уже садился в самолет после игры, но позвонил администратор и сказал, что я вызван. Сказал, оставайся в Москве, но я ответил, что нужно домой за кипой и бутсами.

Что думаю о матче с Киргизией? Пока что ничего не думаю. Есть же информация, что матч с ними вообще не состоится.

Расстраивает ли отстранение сборной? Конечно. Хочется участвовать в международных турнирах, но сейчас такое время. Нет смысла говорить об этом», — приводит слова Кругового Sport24.

Сборная России сыграет со сборными Киргизии, а также Боснии и Герцеговины.