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    Йоканович: Мы хорошо отработали, не дали «Зениту» создать много опасных моментов

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    Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал результат матча 8-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

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    «Мы знали, что "Зенит" — качественная команда, играют очень остро. Мы хорошо отработали, не дали создать много опасных моментов.

    После отбора мяча мы старались выходить в контратаки. Нам не хватило где-то скорости. Мы недостаточно технично и точно отдавали передачи.

    Если говорить о втором тайме, мы не меняли схему, но поменяли игроков. Я согласен, что во втором тайме мы попытались переломить игру и больше комбинировали. Удар Фомина в перекладину это подтверждает.

    Сегодня не угадали с составом? Если бы мне пришлось сейчас выбрать стартовый состав, то он был таким же. Если говорит о том объеме работы, который продел Норманн, это было добротно.

    По второму тайму нам надо было что-то менять, так как мы проигрывали. Нам надо было вернуться в игру.

    У нас до конца была возможность сыграть в тот футбол, в который мы планировали. Планы поменялись, когда Фернандес получил вторую желтую», — сказал тренер «Спорт-Экспрессу».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит», набравший 26 очков, упрочил лидерство в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 16 баллами располагается на шестой строчке.

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