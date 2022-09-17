Йоканович: Мы хорошо отработали, не дали «Зениту» создать много опасных моментов

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал результат матча 8-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

«Мы знали, что "Зенит" — качественная команда, играют очень остро. Мы хорошо отработали, не дали создать много опасных моментов.

После отбора мяча мы старались выходить в контратаки. Нам не хватило где-то скорости. Мы недостаточно технично и точно отдавали передачи.

Если говорить о втором тайме, мы не меняли схему, но поменяли игроков. Я согласен, что во втором тайме мы попытались переломить игру и больше комбинировали. Удар Фомина в перекладину это подтверждает.

Сегодня не угадали с составом? Если бы мне пришлось сейчас выбрать стартовый состав, то он был таким же. Если говорит о том объеме работы, который продел Норманн, это было добротно.

По второму тайму нам надо было что-то менять, так как мы проигрывали. Нам надо было вернуться в игру.

У нас до конца была возможность сыграть в тот футбол, в который мы планировали. Планы поменялись, когда Фернандес получил вторую желтую», — сказал тренер «Спорт-Экспрессу».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит», набравший 26 очков, упрочил лидерство в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 16 баллами располагается на шестой строчке.