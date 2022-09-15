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    Черчесов: Я подготовил «Ференцварош» к матчу с «Монако», у нас есть идеи

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Ференцварош Монако Лига Европы
    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча с «Монако» во втором туре группового этапа Лиги Европы.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Мы знаем об уровне "Монако", и мы также знаем, что они хорошо провели прошлые матчи. Например, игру с "ПСЖ" (1:1) или матч Лиги Европы в Белграде (против "Црвены Звезды" в 1-м туре, который монегаски выиграли со счетом 1:0— прим).

    Наш соперник — очень стабильная команда, независимо от того, кто выходит на поле. Все они являются футболистами очень высокого качества. Мы с нетерпением ждем очень сложного матча, так как соперник будет играть на своем поле.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Монако" — "Ференцварош"

    У нас травмированы и дисквалифицированы несколько игроков, но матч продлится не 5 минут, а 90. Мы должны сыграть компактно и оставаться конкурентоспособными во всем.

    Не имеет значения, важно, идет ли дождь или светит солнце. Главное, в какой форме мы подходим к матчу. Я подготовил команду, у нас есть идеи. Мы не играем каждую неделю против таких команд, как "Монако". Они являются фаворитами группы. Мы были бы рады играть каждую неделю с такими командами, как "Монако" и Трабзонспор», — приводит слова Черчесова Fradi.

    Матч «Монако» — «Ференцварош» пройдет 15 сентября, начало — в 19:45 мск.

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