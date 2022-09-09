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    Ненахов вернулся в общую группу «Локомотива»

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    Агент защитника «Локомотива» Максима Ненахова Александр Клюев рассказал о том, что игрок полностью восстановился от травмы. .

    Максим Ненахов
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    Максим Ненахов

    «Максим вернулся в общую группу "Локомотива". Сейчас тренируется с командой. Более того, он поедет с командой в Воронеж. Как минимум он будет в заявке на матч с "Факелом", — сказал Клюев "СЭ".

    Ненахов получил травму 30 июля в матче 3-го тура РПЛ с "Зенитом" (0:5). У 23-летнего футболиста диагностировали фрагментарное повреждение наружной лодыжки с повреждением капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава.

    В текущем розыгрыше чемпионата России игрок провел два матча за команду и не отметился результативными действиями.

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