Ненахов вернулся в общую группу «Локомотива»

Агент защитника «Локомотива»рассказал о том, что игрок полностью восстановился от травмы. .

«Максим вернулся в общую группу "Локомотива". Сейчас тренируется с командой. Более того, он поедет с командой в Воронеж. Как минимум он будет в заявке на матч с "Факелом", — сказал Клюев "СЭ".

Ненахов получил травму 30 июля в матче 3-го тура РПЛ с "Зенитом" (0:5). У 23-летнего футболиста диагностировали фрагментарное повреждение наружной лодыжки с повреждением капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава.

В текущем розыгрыше чемпионата России игрок провел два матча за команду и не отметился результативными действиями.