Ненахов вернулся в общую группу «Локомотива»

Максим Ненахов Фото: globallookpress.com
«Максим вернулся в общую группу "Локомотива". Сейчас тренируется с командой. Более того, он поедет с командой в Воронеж. Как минимум он будет в заявке на матч с "Факелом", — сказал Клюев "СЭ".
Ненахов получил травму 30 июля в матче 3-го тура РПЛ с "Зенитом" (0:5). У 23-летнего футболиста диагностировали фрагментарное повреждение наружной лодыжки с повреждением капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава.
В текущем розыгрыше чемпионата России игрок провел два матча за команду и не отметился результативными действиями.