Турецкое СМИ: Не понравился тот футбол, который вчера показал на поле Дзюба

Турецкий спортивный журналистпрокомментировал первый матч форвардаза «Адану Демирспор» против «Фенербахче» (2:4) в 3-м туре Суперлиги Турции.

Напомним, что 34-летний футболист смог воспользоваться передачей Генри Оньекуру и поразить ворота голкипера соперников Алтая Байындыра на 66-й минуте встречи и это стал дебютный гол россиянина в новой команде.

«Вчера была лучшая игра "Аданы" на старте сезона, "Фенербахче" тоже хорошо начал. Это был матч за временное лидерство в турнирной таблице.

Мне не понравился тот футбол, который вчера показал на поле Артем Дзюба, потому что пока он не готов к чемпионату Турции. Ему бы поучаствовать в предсезонной подготовке, чтобы наладить взаимодействие с одноклубниками.

Гол Дзюбы? Это удача, физически он еще не готов, но посмотрим, что будет дальше, это только его первый матч. Все говорят о Балотелли, и я скажу: если бы он вчера играл, "Адана" могла бы выиграть», — сказал Озжан «СЭ».

Отметим, что Дзюба отыграл 88 минут, его заменили уже при 2:4 когда интрига ушла за шесть минут до конца основного времени.

Следующий матч у Артема — в субботу, 27 августа «Адана» принимает «Умраниеспор».