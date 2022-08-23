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    Турецкое СМИ: Не понравился тот футбол, который вчера показал на поле Дзюба

    Футбол Фенербахче
    Турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан прокомментировал первый матч форварда Артема Дзюбы за «Адану Демирспор» против «Фенербахче» (2:4) в 3-м туре Суперлиги Турции.

    Артём Дзюба
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    Артём Дзюба

    Напомним, что 34-летний футболист смог воспользоваться передачей Генри Оньекуру и поразить ворота голкипера соперников Алтая Байындыра на 66-й минуте встречи и это стал дебютный гол россиянина в новой команде.

    «Вчера была лучшая игра "Аданы" на старте сезона, "Фенербахче" тоже хорошо начал. Это был матч за временное лидерство в турнирной таблице.

    Мне не понравился тот футбол, который вчера показал на поле Артем Дзюба, потому что пока он не готов к чемпионату Турции. Ему бы поучаствовать в предсезонной подготовке, чтобы наладить взаимодействие с одноклубниками.

    Гол Дзюбы? Это удача, физически он еще не готов, но посмотрим, что будет дальше, это только его первый матч. Все говорят о Балотелли, и я скажу: если бы он вчера играл, "Адана" могла бы выиграть», — сказал Озжан «СЭ».

    Отметим, что Дзюба отыграл 88 минут, его заменили уже при 2:4 когда интрига ушла за шесть минут до конца основного времени.

    Следующий матч у Артема — в субботу, 27 августа «Адана» принимает «Умраниеспор».

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