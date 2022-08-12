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    «Севилья» проиграла «Осасуне» в стартовом матче Ла Лиги

    «Осасуна» — «Севилья»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 1-го тура чемпионата Испании «Осасуна» одержала домашнюю победу над «Севильей» со счетом 2:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 9-й минуте открыли хозяева. Пенья забежал по правому флангу и вырезал подачу во вратарскую — Чими Авила опередил защитника и головой послал мяч в ворота.

    Две минуты спустя севильцы отыгрались. Акунья сделал мягкий заброс вперёд, Гомес по флангу дошёл до лицевой и прострелил — Рафаэль Мир сыграл на опережение и переправил мяч в сетку.

    А на 74-й минуте в в орота гостей был назначен пенальти — Гомес в борьбе в своей штрафной выставил руку и задел Монкайолу по лицу.

    Аймар Орос с «точки» плотно приложился в угол — Боно коснулся мяча, но спасти команду не сумел.

    Футбол. Испания. Примера
    Осасуна — Севилья 2:1
    Голы: 1:0 Эсекьель Авила (9'), 1:1 Рафаэль Мир Висенте (11'), 2:1 Аймар Орос (пенальти) (74') Осасуна: Серхио Эррера, Рубен Пенья (Дарко Брашанац, 62'), Гарсия Унай Лугеа (Manu Sanchez, 79'), Давид Гарсия, Хуан Крус, Kike Barja (Начо Видаль, 56'), Хон Монкайола, Лукас Торро, Мойсес Гомес, Эсекьель Авила (Энрике Гарсия, 81'), Аймар Орос (Pablo Ibanez, 81') Севилья: Рафаэль Мир Висенте (Юссеф Эн-Несири, 63'), Лукас Окампос (Алекс Теллес, 80'), Алехандро Гомес (Ivan Romero de Avila Araque, 80'), Хесус Корона (Эрик Ламела, 63'), Томас Делейни (Иван Ракитич, 80'), Фернандо, Маркос Акунья, Карим Рекик, Неманья Гудель, Хесус Навас, Яссин Буну Предупреждения: Давид Гарсия (34'), Гарсия Унай Лугеа (50'), Эсекьель Авила (68'), Алехандро Гомес (72'), Julen Lopetegui (82'), Фернандо (83'), Серхио Эррера (90 + 2'), Мойсес Гомес (90 + 4'), Ivan Romero de Avila Araque (90 + 5')

    Во втором туре ла лиги «Севилья» дома сыграет против «Вальядолида» 19 августа. «Осасуна» дома примет «Кадис» 20-го числа.

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