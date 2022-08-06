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    Дубль Месси и гол Неймара помогли ПСЖ разгромить «Клермон»

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    В матче 1-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» одержал выездную победу над «Клермоном» со счетом 5:0.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Парижане открыли счет уже на 9-й минуте — отличился Неймар. Очередной проход по флангу завершился прострелом и после серии рикошетов мяч в сетке ворот хозяев. Ассистировал бразильцу Месси.

    На 26-й минуте быстрая контратака ПСЖ завершилась точным попаданием крайнего защитника Ашраф Хакими в верхний угол ворот после передачи от Неймара.

    На 38-й минуте Неймар со штрафного точно навесил на голову капитана Маркиньоса, который сделал счет крупным.

    На 80-й минуте быстрая контратака ПСЖ завершилась точной передачей Неймара на Месси, который элегантно протолкнул мяч из пределов штрафной.

    Шесть минут спустя Лионель Месси принял мяч от Паредеса спиной к воротам на грудь и с разворота отправил его в створ ударом через себя.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Клермон — ПСЖ 0:5
    Голы: 0:1 Неймар (9'), 0:2 Ашраф Хакими (26'), 0:3 Маркос Маркиньос (38'), 0:4 Лионель Месси (80'), 0:5 Лионель Месси (86') Клермон: Mory Diaw, Alidu Seidu, Матеуш Ветеска, Флоран Ожье, Neto Borges, Максим Гоналон (Brandon Baiye, 85'), Жоан Гастьен, Джим Аллевина (Жодель Доссу, 73'), Muhammed-Cham Saracevic (Йоанн Маньен, 73'), Эльбасан Рашани (Саиф-Эдин Хауи, 82'), Комнен Андрич ПСЖ: Лионель Месси, Неймар, Пабло Сарабия (Уго Экитике, 78'), Нуну Мендеш (Хуан Бернат, 78'), Витор Феррейра (Леандро Паредес, 67'), Марко Верратти (Warren Zaire Emery, 82'), Ашраф Хакими, Преснел Кимпембе, Маркос Маркиньос, Серхио Рамос (Норди Мукиэле, 67'), Джанлуиджи Доннарумма Предупреждения: Витор Феррейра (13'), Джим Аллевина (38'), Максим Гоналон (67')

    Во 2-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» сыграет дома против «Монпелье» (13 августа, 22.00 мск), а «Клермон Фут» встретится в гостях с «Реймсом» (14 августа, 16.00 мск).

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