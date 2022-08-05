Тренер «Милана» Пиоли рассказал о целях своей команды в новом сезоне Серии А

Главный тренер «Милана»остался доволен трансферной компанией в летнее межсезонье и поделился целями своей команды на сезон-2022/2023.

«Мы провели отличную трансферную кампанию этим летом, "Милан" хочет повторить чемпионство. Чтобы выиграть один раз — тебе нужен талант, чтобы превратить это в стабильность — требуется характер.

В этом году мотивировать игроков будет проще, чем в прошлом. Мы стали сильнее. Мы будем сражаться за то, чтобы снова выиграть скудетто. Наша цель в Лиге чемпионов — улучить результаты», — сказал Пиоли в интервью La Gazzetta dello Sport.

Новый сезон Серии А стартует 13 августа. В матче-открытии «Милан» сыграет с «Удинезе» на домашней арене — стартовый свисток запланирован на 19:30 по московскому времени.