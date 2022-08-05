Тренер «Локомотива»: Игру с «Зенитом» мы оставляем за бортом и готовимся к матчу с «Краснодаром»

, возглавляющий московский «Локомотив», рассказал о подготовке своей команды к матчу 4-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«После игры с "Зенитом" была непростая ситуация. Чувствовалась, что над ребятами довлел результат матча. По тому, как проходили тренировки, видно, что ребята отпустили эту ситуацию. Игру с "Зенитом" мы оставляем за бортом и сосредоточены на подготовке к игре с "Краснодаром".

"Локомотив" не совсем удачно выступал на выездных матчах с "Краснодаром". Не совсем уверены, сможет ли сыграть Кордоба, по какой схеме сыграет "Краснодар". Будем отталкиваться не от игры соперника, а отталкиваться от себя. Будем анализировать.

"Краснодар" — техничная команда, любит владеть мячом, команда быстра в переходах и выходах в атаку. Нужно будет обратить внимание на стандарты, потому что их очень хорошо исполняет Сперцян. Команда стоит компактно, поэтому не всегда легко взломать оборону "Краснодара", — передаёт слова Циннбауэра корреспондент "Чемпионата".

Игра "Краснодар" — "Локомотив" состоится завтра, 6 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 (мск). С прогнозом на этот матч вы можете ознакомиться здесь.