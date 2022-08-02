Черчесов: «Ференцварош» основательно подготовился к «Карабаху»

Главный тренер «Ференцвароша»поделился ожиданиями перед первым матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Карабахом».

«В прошлый раз перед ответным матчем в Братиславе я сказал, что у "Слована" больше шансов выйти в следующий раунд, потому что мы начали дуэль с домашнего поражения. На этот раз обе команды начинают встречу с чистого листа, так сказать, начинаем с нуля… Ни одна из команд на этот раз не может быть названа фаворитом. "Карабах" — чрезвычайно сильная команда, особенно они опасны дома.

Они играют в атакующий футбол, им нравится владеть мячом, интересно, насколько у них это получится в среду. Первые матчи противостояний действительно были пока менее успешными.

"Карабах" — сильная команда, мы не должны относиться к ней легкомысленно. У них не хватает некоторых игроков, но это не повлияет на матч в среду, они сильны и без них. У них хорошие футболисты в атакующей части, поэтому я ожидаю непростой матч. С чемпионом Азербайджана у нас будет непростая игра, но и на этот раз мы основательно подготовились к сопернику», — цитирует Черчесова Nemzetisport.

Встреча «Ференцвароша» и «Карабаха» пройдет в Баку 3 августа. С прогнозом на этот поединок вы можете ознакомиться здесь.