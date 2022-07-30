«Локомотив» физически совсем не готов к чемпионату, считает Семин

Юрий Семин Фото: globallookpress.com
«Физически "Локомотив" совсем не готов к чемпионату. "Зенит" опережал в каждом игровом эпизоде игроков "Локомотива".
Удаление Баринова? Все удаления происходят, когда нет сил», — сказал тренер «Чемпионату».
На 90-й минуте игры футболист «Локо» в собственной штрафной толкнул полузащитника «Зенита» Малкома в спину и свалил его на газон.
Главный судья Сергей Карасев сразу показал Баринову красную карточку. Хавбек Зелимхан Бакаев реализовал пенальти.
После трех матчей в чемпионате России на счету «Локомотива» 2 очка. В следующем туре он встретится с «Краснодаром».