«Локомотив» физически совсем не готов к чемпионату, считает Семин

Бывший наставниквысказал мнение о крупной победенад железнодорожниками (5:0) в 3-м туре РПЛ.

«Физически "Локомотив" совсем не готов к чемпионату. "Зенит" опережал в каждом игровом эпизоде игроков "Локомотива".

Удаление Баринова? Все удаления происходят, когда нет сил», — сказал тренер «Чемпионату».

На 90-й минуте игры футболист «Локо» в собственной штрафной толкнул полузащитника «Зенита» Малкома в спину и свалил его на газон.

Главный судья Сергей Карасев сразу показал Баринову красную карточку. Хавбек Зелимхан Бакаев реализовал пенальти.

Календарь и таблица РПЛ

После трех матчей в чемпионате России на счету «Локомотива» 2 очка. В следующем туре он встретится с «Краснодаром».