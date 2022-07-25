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    Баринов: Я способен закрыть Клаудиньо

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    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов считает, что «железнодорожники» способны отобрать очки у «Зенита».

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    «Давайте посмотрим хотя бы после первого круга, непобедим ли "Зенит".

    Если "Химки" смогли навязать борьбу и отобрать очки у "Зенита", то "Локомотиву" сам Бог велел.

    Я способен закрыть Клаудиньо (полузащитник "Зенита" — прим.). Если меня поставят играть персонально — закрою. Как решит тренер, так и будет.

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    • Циннбауэр главный в тренировочном процессе "Локомотива". И Марвин ему помогает», — приводит слова Баринова «Спорт-Экспресс».

    «Локомотив» сыграет с «Зенитом» в третьем туре РПЛ. Матч состоится 30 июля в Сантк-Петербурге, начало — в 17:30 мск.

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