Баринов: Я способен закрыть Клаудиньо

Полузащитник «Локомотива»считает, что «железнодорожники» способны отобрать очки у

«Давайте посмотрим хотя бы после первого круга, непобедим ли "Зенит".

Если "Химки" смогли навязать борьбу и отобрать очки у "Зенита", то "Локомотиву" сам Бог велел.

Я способен закрыть Клаудиньо (полузащитник "Зенита" — прим.). Если меня поставят играть персонально — закрою. Как решит тренер, так и будет.

Циннбауэр главный в тренировочном процессе "Локомотива". И Марвин ему помогает», — приводит слова Баринова «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» сыграет с «Зенитом» в третьем туре РПЛ. Матч состоится 30 июля в Сантк-Петербурге, начало — в 17:30 мск.