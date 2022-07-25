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    «Арсенал» и «Ювентус» ведут переговоры об аренде Артура Мело

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    Лондонский «Арсенал» ведёт переговоры с туринским «Ювентусом» о переходе полузащитника итальянского клуба Артура Мело на правах аренды с возможностью дальнейшего выкупа, сообщает Daily Express.

    Артур Мело
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    Артур Мело

    Клубы обсуждают аренду на год, которая может включать либо опцию, либо обязательство выкупа.

    Бразилец был бы рад присоединиться к команде Микеля Артеты, и он уже намекнул на этот шаг в социальных сетях, отреагировав на гол Габриэля Жезуса в товарищеском матче с «Челси».

    «Арсенал» хотел заполучить 25-летнего бразильского полузащитника ещё в январе, но решил повременить.

    Ранее «Ювентус» не взял Артура в предсезонное турне по США.

    Напомним, Артур перешёл в «Ювентус» прошлым летом из «Барселоны». Формально сумма трансфера составила € 72 млн, однако по факту клубы провели обмен, в ходе которого в обратном направлении отправился хавбек Миралем Пьянич.

    В минувшем сезоне Артур провёл 20 матчей в итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.

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