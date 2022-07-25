«Арсенал» и «Ювентус» ведут переговоры об аренде Артура Мело

Клубы обсуждают аренду на год, которая может включать либо опцию, либо обязательство выкупа.
Бразилец был бы рад присоединиться к команде Микеля Артеты, и он уже намекнул на этот шаг в социальных сетях, отреагировав на гол Габриэля Жезуса в товарищеском матче с «Челси».
«Арсенал» хотел заполучить 25-летнего бразильского полузащитника ещё в январе, но решил повременить.
Ранее «Ювентус» не взял Артура в предсезонное турне по США.
Напомним, Артур перешёл в «Ювентус» прошлым летом из «Барселоны». Формально сумма трансфера составила € 72 млн, однако по факту клубы провели обмен, в ходе которого в обратном направлении отправился хавбек Миралем Пьянич.
В минувшем сезоне Артур провёл 20 матчей в итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.