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    Аленичев: Нахожусь под впечатлением от победы «Спартака» над «Краснодаром»

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    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев признался, что его впечатлила разгромная победа красно-белых над «Краснодаром» (4:1) во втором туре РПЛ.

    Дмитрий Аленичев
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    Дмитрий Аленичев

    Это была первая победа «Спартака» в официальном матче под руководством 33-летнего испанца Гильермо Абаскаля.

    «Наверное, как и все болельщики "Спартака", нахожусь под впечатлением от победы над "Краснодаром".

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    • Игра была хорошей, особенно классно провели второй тайм, "Спартак" был на голову сильнее соперника.

    Пока рано оценивать работу Абаскаля. Можно сказать, что провалили матч в Санкт-Петербурге, но при этом одержали впечатляющую победу во втором туре. Думаю, какую-то оценку ему можно дать только после туров десяти», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

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