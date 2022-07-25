Аленичев: Нахожусь под впечатлением от победы «Спартака» над «Краснодаром»

Бывший главный тренер «Спартака»признался, что его впечатлила разгромная победа красно-белых над(4:1) во втором туре РПЛ.

Это была первая победа «Спартака» в официальном матче под руководством 33-летнего испанца Гильермо Абаскаля.

«Наверное, как и все болельщики "Спартака", нахожусь под впечатлением от победы над "Краснодаром".

Игра была хорошей, особенно классно провели второй тайм, "Спартак" был на голову сильнее соперника.

Пока рано оценивать работу Абаскаля. Можно сказать, что провалили матч в Санкт-Петербурге, но при этом одержали впечатляющую победу во втором туре. Думаю, какую-то оценку ему можно дать только после туров десяти», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».