Цорн: Мы высоко оцениваем способность Игнатьева улучшить игру «Локо»

Спортивный директорпрокомментировал подписание соглашения с нападающим

«Очень рады, что нашли ещё одного игрока в линию атаки. За последние 10 дней мы смогли лучше познакомиться с Игнатьевым.

Мы высоко оцениваем его способность улучшить нашу игру. Ваня в начале своей карьеры уже показывал свой талант, свой уровень, что он в состоянии играть и забивать в РПЛ.

Наша совместная с ним задача в этом сезоне будет заключаться в том, чтобы разбудить в нём именно те положительные игровые качества, за счёт которых он сможет давать результат на поле и поможет нам в достижении поставленных целей», — приводит слова Цорна клубная пресс-служба.

Игнатьев подписал годичный контракт с «Локомотивом» и будет выступать за наш клуб под номером 9.