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    Цорн: Мы высоко оцениваем способность Игнатьева улучшить игру «Локо»

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    Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал подписание соглашения с нападающим Иваном Игнатьевым.

    Иван Игнатьев
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    Иван Игнатьев

    «Очень рады, что нашли ещё одного игрока в линию атаки. За последние 10 дней мы смогли лучше познакомиться с Игнатьевым.

    Мы высоко оцениваем его способность улучшить нашу игру. Ваня в начале своей карьеры уже показывал свой талант, свой уровень, что он в состоянии играть и забивать в РПЛ.

    Наша совместная с ним задача в этом сезоне будет заключаться в том, чтобы разбудить в нём именно те положительные игровые качества, за счёт которых он сможет давать результат на поле и поможет нам в достижении поставленных целей», — приводит слова Цорна клубная пресс-служба.

    Игнатьев подписал годичный контракт с «Локомотивом» и будет выступать за наш клуб под номером 9.

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