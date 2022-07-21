Криштиану Роналду не будет ни в «Реале», ни в «Баварии»

Криштиану Роналду Фото: globallookpress.com
Португалец, которому в феврале исполнится 38 лет, показал хорошую личную статистику за манкунианцев, однако общие результаты команды в прошлом сезоне были неудовлетворительными. «Манчестер Юнайтед» начинает понимать, что необходимо прощаться с Криштиану Роналду. Вопреки слухам, владелец «сливочных» Флорентино Перес и агент игрока Жорже Мендеш не обсуждали переход Роналду — возвращение португальца не входит в планы «Реала».
Недавнее присутствие форварда в течение двух дней в Мадриде вызвало слухи, но никаких встреч по поводу его трансфера не происходило. Роналду не будет ни в «Реале», ни в «Баварии». Руководство мюнхенского клуба отрицало любые варианты приглашения игрока.