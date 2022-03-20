«Севилья» поделила очки с «Реал Сосьедадом»

«Севилья» Фото: globallookpress.com
Матч на арене «Рамон Санчес Писхуан» завершилась без забитых мячей.
Футбол. Испания. Примера
Севилья — Реал Сосьедад 0:0
Севилья: Марко Дмитрович, Хесус Навас, Жюль Кунде, Неманья Гудель, Людвиг Аугустинсон, Оливер Торрес (Иван Ракитич, 67'), Томас Делейни (Gonzalo Montiel, 80'), Лукас Окампос, Мунир Эль-Хаддади (Жоан Жордан, 46'), Хесус Корона (Эрик Ламела, 67'), Антони Марсьяль (Юссеф Эн-Несири, 59') Реал Сосьедад: Александр Сёрлот, Аднан Янузай (Ander Martin, 86'), Микель Мерино (Хон Гуриди, 64'), Рафинья (Давид Сильва, 64'), Порту Кристиан (Александер Исак, 75'), Мартин Субименди, Диего Рико, Робен Ле Норман, Ариц Элустондо, Хосеба Сальдуа (Андони Горосабель, 46'), Алехандро Ремиро Предупреждения: Хосеба Сальдуа (32'), Аднан Янузай (82'), Андони Горосабель (89')
В турнирной таблице Ла Лиги «Севилья» занимает 2-е место, набрав 56 очков в 28 матчах. «Сосьедад» идет на 6-й позиции: 47 очков после 28 игр.