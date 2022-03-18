Президент Ла Лиги: Мбаппе не останется в «ПСЖ». Холанд в «Барсе» — это сложно

Президент Ла Лигивысказался о будущем нападающего «ПСЖ»и нападающего «Боруссии Д»

«По поводу Холанда, из-за ситуации "Барселоны" я вижу ее сложной, но все может случиться так, что в рамках экономической ситуации финансовый фэйр-плей будет соблюден. Однозначно то, что Мбаппе не собирается оставаться в "ПСЖ", это ненормально, что он не объявил, где он будет в следующем сезоне, не решив вопрос со своим контрактом. Это будет не в "ПСЖ", вот что я думаю», — цитирует Тебаса AS.

«Манчестер Сити» уже согласовал условия личного контракта с Холандом. «Горожане» предложили форварду зарплату в € 600 тыс. в неделю. Если Холанд решит перейти в стан «горожан», он станет самым высокооплачиваемым игроком в английской Премьер-лиге.