СМИ: «Интер» отказался от участия в проекте Суперлиги

Миланскийне будет участвовать в проекте создания Европейской Суперлиги.

«Интер» изначально входил в список клубов, которые заинтересованы в новом турнире.

По информации испанского издания AS, «Интер» включил в контракт пункт, согласно которому он может выйти из проекта.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» не собираются быть частью Суперлиги.

Напомним, 12 европейских клубов в самое ближайшее время могут объявить о повторной попытке создания Суперлиги. Организаторы решили сделать турнир полностью открытым без гарантированного количества мест.

Суперлига с участием 12 команд была запущена 19 апреля 2021 года. Через два дня проект был заморожен, поскольку 9 команд-участниц вышли из состава из-за протестов болельщиков.

Состав нового европейского турнира покинули «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», «Атлетико», «Милан» и «Интер».

УЕФА пошел на примирение с этими командами, хотя и наложил на них финансовое наказание.

Активную поддержку Суперлиге до последнего выражали «Реал», «Барселона» и «Ювентус».