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    СМИ: «Интер» отказался от участия в проекте Суперлиги

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    Миланский «Интер» не будет участвовать в проекте создания Европейской Суперлиги.

    Эдин Джеко
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    Эдин Джеко

    «Интер» изначально входил в список клубов, которые заинтересованы в новом турнире.

    По информации испанского издания AS, «Интер» включил в контракт пункт, согласно которому он может выйти из проекта.

    Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» не собираются быть частью Суперлиги.

    Напомним, 12 европейских клубов в самое ближайшее время могут объявить о повторной попытке создания Суперлиги. Организаторы решили сделать турнир полностью открытым без гарантированного количества мест.

    Суперлига с участием 12 команд была запущена 19 апреля 2021 года. Через два дня проект был заморожен, поскольку 9 команд-участниц вышли из состава из-за протестов болельщиков.

    Состав нового европейского турнира покинули «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», «Атлетико», «Милан» и «Интер».

    УЕФА пошел на примирение с этими командами, хотя и наложил на них финансовое наказание.

    Активную поддержку Суперлиге до последнего выражали «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

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