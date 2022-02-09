АПЛ. «МЮ» не справился с «Бернли», «Ман Сити» примет «Брентфорд», «Ливерпуль» — «Лестер»

С 8 по 11 февраля в АПЛ состоятся поединки 24-го игрового дня.

«Ньюкасл Юнайтед» — «Эвертон» 3:1

В матче 24-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» одержал домашнюю победу над «Эвертоном» со счетом 3:1.

Ливерпульцы открыли счет в матче благодаря автоголу — защитник хозяев Джамал Ласселлс поразил свои ворота.

В составе победителей отличились Райан Фрейзер и Киран Триппьер, еще один мяч в свои ворота срезал защитник «ирисок» Мэйсон Холгейт.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ньюкасл — Эвертон 3:1 Голы: 0:1 Джамал Ласcеллс (автогол) (36'), 1:1 Мэйсон Холгейт (автогол) (37'), 2:1 Райан Фрейзер (56'), 3:1 Киран Триппьер (80') Ньюкасл: Мартин Дубравка, Киран Триппьер (Хавьер Манкильо, 90'), Джамал Ласcеллс, Фабиан Шёр, Мэтт Таргетт, Джозеф Уиллок (Бруно Гимарайнс, 90'), Джонджо Шелви, Жоэлинтон, Райан Фрейзер (Джейкоб Мёрфи, 83'), Крис Вуд, Аллан Сент-Максимен Эвертон: Демарай Грей (Деле Алли, 25'), Ришарлисон, Энтони Гордон, Эндрос Таунсенд, Андре Гомеш (Донни ван де Бек, 60'), Аллан, Шеймус Коулман, Мэйсон Холгейт, Майкл Кин, Йерри Мина (Jarrad Branthwaite, 35'), Джордан Пикфорд Предупреждения: Мэйсон Холгейт (14'), Джонджо Шелви (33'), Андре Гомеш (47'), Фабиан Шёр (50'), Аллан (79')

В турнирной таблице АПЛ «Эвертон» занимает 16-ю позицию (19 очков), «Ньюкасл» — 17-ю (18).

«Вест Хэм Юнайтед» — «Уотфорд» 1:0

В другом матче отчетного тура лондонский «Вест Хэм» одержал домашнюю победу над «Уотфордом» — 1:0.

Единственный гол забил нападающий Джаррод Боуэн.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вест Хэм — Уотфорд 1:0 Гол: 1:0 Джаррод Боуэн (68') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Владимир Цоуфаль, Крэйг Доусон, Курт Зума, Аарон Крессвел, Томаш Соучек, Деклан Райс, Джаррод Боуэн, Пабло Форнальс, Саид Бенрахма (Мануэль Лансини, 60'), Майкл Антонио Уотфорд: Джошуа Кинг, Эммануэль Деннис, Том Клеверли (Жоао Педро, 77'), Edo Kayembe (Имран Луза, 77'), Мусса Сиссоко, Юрай Куцка, Ассан Камара, Самир Ханданович, Крэйг Кэткарт, Кико (Jeremy Ngakia, 78'), Бен Фостер Предупреждение: Владимир Цоуфаль (83')

В турнирной таблице АПЛ «Вест Хэм» поднялся на 4-е место (40 очков), «Уотфорд» занимает 19-ю позицию (15).

«Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед» 1:1

В матче 24-го тура чемпионата Англии «Бернли» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» — 1:1.

Счет в матче был открыт на 18-й минуте. Шоу от лицевой линии прострелил и Поль Погба из середины штрафной «Бернли» зарядил под перекладину.

На 48-й минуте хозяева отыгрались. Джей Родригес получил мяч у угла штрафной, вошёл в неё, переиграл защитников и вратаря, после чего с близкого расстояния сравнял счёт в игре.

Футбол. Англия. Премьер-лига Бёрнли — Манчестер Юнайтед 1:1 Голы: 0:1 Поль Погба (18'), 1:1 Ник Поуп (47') Бёрнли: Ник Поуп (Эшли Барнс, 88'), Коннор Робертс, Джеймс Тарковски, Бен Ми, Эрик Питерс, Дуайт Макнил, Эшли Вествуд, Джош Браунхилл, Максвелл Корне (Аарон Леннон, 69'), Ник Поуп (Эшли Барнс, 88'), Ваутер Вегорст Манчестер Юнайтед: Эдинсон Кавани (Криштиану Роналду, 68'), Джейдон Санчо, Бруну Фернандеш, Маркус Рашфорд (Anthony Elanga, 85'), Скотт МакТоминай (Джесси Лингард, 80'), Поль Погба, Люк Шоу, Гарри Магуайр, Рафаэль Варан, Диогу Далот, Давид де Хеа Предупреждения: Гарри Магуайр (62'), Эрик Питерс (74'), Джош Браунхилл (77')

«Манчестер Юнайтед» с 39 очками занимает 5-е место в чемпионате Англии. «Бернли» с 14 баллами на счету продолжает замыкать турнирную таблицу АПЛ.

«Манчестер Сити» — «Брентфорд»

9 февраля, 22:45 мск

«Тоттенхэм Хотспур» — «Саутгемптон»

9 февраля, 22:45 мск

«Норвич Сити» — «Кристал Пэлас»

9 февраля, 22:45 мск

«Астон Вилла» — «Лидс Юнайтед»

9 февраля, 23:00 мск

«Ливерпуль» — «Лестер Сити»

10 февраля, 22:45 мск

«Вулверхэмптон» — «Арсенал»

10 февраля, 22:45 мск