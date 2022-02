Экс-форвард «Спартака» Луис Адриано станет одноклубником Кудряшова

Бразильский нападающийвылетел в Турцию, чтобы подписать контракт с «Антальяспором». Соглашение будет рассчитано до июня 2023 года, сообщил в твиттере инсайдер Фабрицио Романо.

34-летний футболист с лета 2019 года играл за «Палмейрас», дважды выиграв Кубок Либертадорес (2020 и 2021). Всего бразилец провел за клуб 104 матча, в которых забил 32 мяча и отдал 10 голевых передач.

Brazilian striker Luiz Adriano’s now flying from Brazil to Turkey with his agent in order to sign his contract with Antalyaspor. Deal until June 2023. Official statement soon. 🇧🇷🇹🇷 #transfers pic.twitter.com/sC72j7hvX9