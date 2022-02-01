Защитник «Урала» стал игроком «Родины»

Владимир Рыков Фото: globallookpress.com
В январе «Урал» и 34-летний защитник расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Его контракт был рассчитан до лета 2022 года.
«Урал» после разрыва контракта с защитником Владимиром Рыковым выплатил игроку оставшуюся зарплату, которая ему полагалась до конца контракта, сообщает Sport24.
Рыков пришел в уральскую команду в августе 2020 года. В составе «шмелей» он провел 27 матчей.
🔥🔥🔥— ФК «Родина» (@FCRodinaMoscow) February 1, 2022
Такую новость нужно подавать горячей.
Креатив потом, а пока ловите бомбу 💣#невиданныесборы 🇦🇪#РодныеТрансферы pic.twitter.com/EosnZN8oVf