Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Златан ИбрагимовичНа короткую перспективу. Топ известных игроков, которые не смогли закрепиться в «Барселоне»
  • 21:14
    • Россия обыграла Грузию и сыграет с Украиной в полуфинале ЧЕ по мини-футболу
  • 20:54
    • ЦСКА объявил о переходе Чалова в «Базель»
  • 20:17
    • Игрок сборной России по мини-футболу проходит просмотр в «Уфе»
  • 19:09
    • Сборная Южной Кореи обыграла Сирию и пробилась на ЧМ-2022
  • 14:15
    • Юри Алберто стал одним из самых высокооплачиваемых игроков «Зенита»
    Все новости спорта

    Защитник «Урала» стал игроком «Родины»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Урал РПЛ Футбол России Трансферы
    Бывший защитник «Урала» Владимир Рыков продолжит карьеру в команде второго дивизиона ФНЛ — московской «Родине».

    Владимир Рыков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Рыков

    В январе «Урал» и 34-летний защитник расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Его контракт был рассчитан до лета 2022 года.

    «Урал» после разрыва контракта с защитником Владимиром Рыковым выплатил игроку оставшуюся зарплату, которая ему полагалась до конца контракта, сообщает Sport24.

    Рыков пришел в уральскую команду в августе 2020 года. В составе «шмелей» он провел 27 матчей.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Что ждет Колумбию в Аргентине?
  • Аргентина — Колумбия. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Как сыграет немотивированная Бразилия?
  • Бразилия — Парагвай. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли Уругвая обыграть Венесуэлу?
  • Уругвай — Венесуэла. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.24
  • Экспресс дня 1 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Аргентина — Колумбия
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бразилия — Парагвай
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Уругвай — Венесуэла
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Лион — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Хиберниан — Хартс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Чикаго — Миннесота
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бенфика — Жил Висенте
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Селтик — Глазго Рейнджерс
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры