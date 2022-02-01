Защитник «Урала» стал игроком «Родины»

Бывший защитник «Урала»продолжит карьеру в команде второго дивизиона ФНЛ — московской

В январе «Урал» и 34-летний защитник расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Его контракт был рассчитан до лета 2022 года.

«Урал» после разрыва контракта с защитником Владимиром Рыковым выплатил игроку оставшуюся зарплату, которая ему полагалась до конца контракта, сообщает Sport24.

Рыков пришел в уральскую команду в августе 2020 года. В составе «шмелей» он провел 27 матчей.